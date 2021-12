Andressa Urach muda o visual

Parece que Andressa não está levando muito a sério o próprio pensamento de ser menos vaidosa. Após sobreviver a uma inflamação na perna por conta do uso de hidrogel, que a deixou internada quase um mês, a modelo foi até o salão e fez um novo corte no cabelo nesta quinta-feira, 29. "Cortei o cabelo bem curto atrás para mostrar o nome do Arthur. Aquela Andressa morreu dia 30 de novembro. Renasci no dia 3 de dezembro quando acordei do coma", disse ela em entrevista ao Ego.

Segredo

Pelo seu Facebook, a modelo confessou que procurou por diferentes meios para conseguir o sucesso, inclusive se envolveu com diferentes religiões. "Procurei outras religiões e fiz muitos trabalhos para conquistar muitas coisas e paguei valores muito altos em dinheiro pra isso!", escreveu.

Ela ainda revelou que fez um pacto com uma pomba-gira e dava um champagne a entidade a cada R$ 1000 ganhados. "A cada um mil reais que eu ganhasse eu lhe daria uma champagne fora os valores de trabalhos e das festas de final de ano".

