Andressa Urach lamenta a saudade do filho Arthur

"Hoje, do que mais sinto falta é a presença do meu filho", disse Andressa Urach nesta segunda-feira, 15, segundo o Cacau Oliver, o assessor da modelo em entrevista ao Ego. Há quase vinte dias na UTI, Urach lamenta a distância que a situação colocou entre ela e seu filho, Arthur. O garoto ainda não foi visitá-la, por determinação do pai que preferiu preservá-lo.

Segundo a assessoria da modelo, a família está esperando que ela saia da UTI para que Arthur visite a mãe, o que acontecerá, provavelmente, daqui uma semana. Ele sabe que ela está no hospital, mas não da gravidade do caso", disse o assessor de Urach para o Ego.

