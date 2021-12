Andressa Urach fala sobre as fotos dela no hospital

A modelo Andressa Urach falou pela primeira vez, na noite desta terça-feira, 6, sobre as fotos publicadas em que ela aparece dentro do hospital com as feridas abertas. "Não irei me pronunciar sobre as fotos porque é um assunto delicado que deixa a mim e minha família muito tristes. Prefiro esperar o momento certo para falar sobre este assunto, estou focada na minha total recuperação", escreveu no Instagram.

Andressa também agradeceu as pessoas que ajudara a se recuperar. "Quero agradecer a todos em primeiro lugar a Deus, minha família, amigos em oração e sempre a equipe do Hospital Conceição que continuam cuidando da minha recuperação, mesmo em casa através do PAD", escreveu.

