Andressa Urach está triste com sumiço de perfil do Instagram

Andressa Urach está desolada com o sumiço do perfil oficial dela no Instagram. A ex-participante do programa A Fazenda 6, da Record, postou pela última vez na noite de quarta-feira, 16, horas antes de se apresentar em uma casa de shows em Goiânia. "Vou chorar! A inveja é uma merda! Quero meu Instagram de volta", escreveu ela no perfil do Twitter nesta quinta, 17.

Esta não é a primeira vez que o perfil da beldade some. Andressa, que adora postar imagens em que aparece em poses sensuais e com pouca roupa, ainda não se conformou com o fim do perfil. Quando o usuário clica no link do perfil dela, aparece a mensagem "Página não encontrada.

