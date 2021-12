Andressa Urach não se conteve e chorou nesta sexta-feira, 25, ao participar do programa Jornal do Meio Dia, da RICTV, retransmissora da Record em Florianópolis. Na presença da ex-modelo, o apresentador Hélio Costa criticou as atitudes de Urach, que disse em livro ter se prostituído para ajudar a família. "Minha mãe criou seis filhos e nem por isso se prostituiu. Foi fazer faxina", esbravejou Costa.

"É uma vergonha falar que eu fui prostituta, senhor Hélio", falou Andressa, já chorando.

Confira o vídeo:

Da redação Andressa Urach é chamada de sem-vergonha e chora na TV

