Andressa Urach diz que recebeu ameaças de Cristiano Ronaldo

Depois de ser desmentida pelo jogador Cristiano Ronaldo em nota publicada no perfil dele no Facebook, a vice Miss Bumbum Andressa Urach resolveu abrir a boca. Em entrevista ao site Ego nesta terça-feira, 30, ela contou que quer esquecer o assunto, mas antes afirmou que foi ameaçada pelo craque, e que tem provas.

"Realmente aconteceu, foi horrível, ele fez eu me sentir muito mal. Depois de tudo ficou muito bravo, me ameaçou sim. As pessoas à minha volta sabem. Meu advogado tem as provas", garantiu ela, salientando que não irá exibir neste momento as provas para a imprensa.

<GALERIA ID=17719/>

Além disso, a modelo, que divulgou que manteve um affair com o português, contou que toda a situação a deixou entristecida. "Isso mexeu muito comigo no início. Se eu pudesse voltar no tempo mudaria tudo. Eu me arrependo sim porque as pessoas são muito maldosas. Quero esquecer que isso aconteceu na minha vida, esquecer que existe Cristiano Ronaldo. Virar essa página, porque tenho uma carreira", afirmou Andressa.

Mas antes de virar a página, a modelo contou na entrevista que se iludiu com o jogador: "me apaixonei nesse mês em que nos falamos. E me sinto muito mal porque isso poderia ter acontecido com qualquer mulher. Mas graças a Deus ainda tem tanta coisa boa para acontecer para mim. Minha vida não é só Cristiano Ronaldo".

adblock ativo