Andressa Urach diz que parente vendeu fotos do hospital

Andressa Urach voltou a falar, nesta terça-feira, 20, sobre as fotos que vazaram quando estava internada, e mostravam feridas abertas na perna. "me deixa triste saber que pessoas da minha família possam ter divulgados fotos tão intimas da minha recuperação. Tenho um filho e sempre o ensinei a falar a verdade, não posso deixar que pessoas que não estão ao meu lado se aproveitem de uma situação de luta", disse em comunicado.

A modelo aproveitou para falar sobre a relação difícil com o pai. "Quero agradecer a todos pelo carinho, orações e a Deus por permitir a cada dia melhorar. É com pesar que tenho de esclarecer que minha relação com meu pai biológico não existe, e que nunca tivemos vínculo, ele só me registou aos 6 anos de idade, a pedido da minha mãe, e só o revi aos 15 anos por minha vontade, e aos 19, quando pediu para conhecer o neto, depois disso nunca mais tivemos contato", revelou.

