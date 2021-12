Andressa Urach continua luta pela liderança do Miss Bumbum

A ex-latinete Andressa Urach continua caprichando nos ensaios sensuais para melhorar a colocação no concurso Miss Bumbum Brasil 2012, no qual ocupa a 4ª colocação. Ela posou mostrando o corpão e fazendo topless. Representando Santa Catarina, ela chegou a liderar no início das votações.

Mas Andressa não precisa se preocupar, ela já é praticamente uma das finalistas. As votações continuam até o dia 27 de novembro e 15 candidatas se classificam para a final no dia 30, em São Paulo. Lá, a escolha será feita por uma comissão julgadora.

