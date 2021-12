Andressa Urach começa a fazer campanha para o Miss Bumbum

Em época de eleição, é fundamental fazer campanha para os eleitores conhecerem as propostas dos candidatos. No caso do concurso Miss Bumbum Brasil 2012, as candidatas se esforçam para conquistar os votos do público. Andressa Urach, a ex-latinete, foi até Punta Cana, no Caribe, e aproveitou o belo mar para tirar fotos vestindo o biquini do Miss Bumbum.

A ex-dançarina usou as redes sociais para pedir votos para Santa Catarina, Estado que ela representará no Miss Bumbum Brasil 2012. A votação pode ser feita no site oficial do evento. A produção do evento poderia pensar em ter um Horário Eleitoral Gratuito com as candidatas. Aposto que todo mundo que ver as "propostas" das candidatas.

Como nunca é demais mostrar, conheça as candidatas na galeria abaixo:

<GALERIA ID=17693/>

