Andressa Urach capricha no modelito à espera de Papai Noel

A vice no concurso Miss Bumbum, Andressa Urach, caprichou no modelito com que vai esperar Papai Noel. Neste domingo, 23, ela postou uma foto no Instagram com uma camisola sexy e emendou: "Ansiosa esperando o Papai Noel ... Será que ele vai ser bonzinho????". Ô, Andressa, assim você vai matar o bom velhinho.

