Andressa Urach capricha no bronzeamento e faz Twitcam

Vida de candidata ao Miss Bumbum Brasíl não é fácil. A ex-latinete Andressa Urach, representante de Santa Catarina no concurso, postou, na rede social Instagram, imagens do trabalhoso processo de bronzeamento artificial que faz para manter sempre em dia a marquinha de biquini. A gata, que está em terceiro lugar na votação do Miss Bumbum, postou imagens de frente e de verso, para alegria dos fãs.

Andressa Urach também prometeu ser "boazinha" no Twitcam, recurso de vídeo do Twitter, caso conquiste o primeiro lugar no concurso até às 19h, desta sexta-feira, 5. A missão não será fácil. A ex-latinete tem 12,87% e precisaria de muitos votos para superar as duas concorrentes que estão à frente, Isis Gomes (14,75%) e a líder, Aline Bernardes, que tem 15,13%.

A votação do concurso Miss Bumbum Brasil 2012 continua no site oficial até o dia 27 de novembro. No dia 30, as 15 mais votadas fazem a final em São Paulo.

Quer acompanhar o Twitcam desse mulherão? O perfil dela no Twitter é o @dessaurach.

