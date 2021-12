"Andressa fútil morreu", diz Andressa Urach após cirurgia

"Hoje me sinto muito mais linda, completa e amada do que aquela Andressa fútil que já morreu", escreveu Andressa Urach, neste domingo, 8, quando escrevia uma mensagem desejando parabéns às seguidoras pelo Dia Internacional da Mulher.

A modelo, que pode receber alta médica nesta segunda-feira, 9, no Hospital Alvorada, em São Paulo, voltou a falar sobre a transformação na sua vida e falou sobre vaidade, Deus e as mudanças no corpo.

"Diferente das fotos que sempre tirei em 27 anos querendo exibir minhas formas perfeitas e o corpo que tanto desejei, achando assim que seria amada. Hj posto está foto com muito orgulho! Mesmo com 4 cicatrizes na perna esquerda, 3 cicatrizes na perna direita e por último uma cicatriz na nádega esquerda, aprendendo a andar novamente após a 3 infecção devido ao meu excesso de vaidade!", descreveu a modelo.

E continuou: "Deus permite que você chegue ao fundo do poço para transformar a sua vida, sei que as batalhas vão ser muitas, mas hoje o que me faz ter forças para lutar é minha Fé! Meu filho, minha família. Pq eu estive na presença de Deus e sei o quanto ele é maravilhoso e está fazendo uma obra completa em minha vida. Feliz dia da mulher a todas as mulheres guerreiras deste mundo, com suas lutas, por mais difícil que seja, não desista, tenha fé, não existe mal que dure para sempre !!!!"

Andressa se submeteu a uma nova cirurgia no domingo, 1º, por causa de uma infecção no glúteo esquerdo. O músculo da coxa esquerda da apresentadora continua necrosado.

