Andressa está indecisa sobre relacionamento no BBB 13

A atração que a paranaense Andressa Ganacin sentiu por Nasser, no Big Brother Brasil 13, está fazendo a menina refletir sobre o namoro fora da casa com o advogador Jean Nunes. Após passar mais uma noite abraçada com Nasser, a paranaense conversou com a emparedada Aline sobre a situação. "Meu namorado me conhece desde os 14 anos, mas a gente sempre quebrou o pau", disse, revelando que não falou para ele que ia para o BBB 13.

Em relação a Nasser, a sister não esconde que sente uma atração por ele, mas quer que arranje outra pessoa no reality. "Quero me afastar, não quero me machucar. Vamos deixar quieto. Não está legal à noite a gente fazer o que está fazendo. Curta, aproveite, se envolva com alguém aqui", disse Andressa.

Enquanto isso, aqui fora, Jean Nunes disse, em entrevista, que planeja casar com a sister em 2014. "Sei que a exposição será grande, mas ela sempre foi uma mulher que se prezou e com certeza continuará sendo a mesma lá dentro. Sempre foi honesta, íntegra, verdadeira e acima de tudo uma pessoa de muita fé", afirmou ao jornal Extra.

adblock ativo