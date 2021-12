Andreia Horta descarta casamento: "Deus me livre"

Entrar em uma igreja usando o famoso vestido branco de noiva não está nos planos de Andreia Horta. Em entrevista à revista Contigo! desta semana, a atriz declarou que descarta a formalidade do casamento. "Deus me livre! Nunca me passou pela cabeça pôr uma tiara, um vestido de cauda", disse.

A atriz, que está no ar com a novela "Império" (Globo), falou que até se emociona em alguns casamentos, mas não se imagina fazendo o mesmo. "Acho a cerimônia linda, choro no casamento das minhas amigas, mas, para tristeza da minha mãe (Christina), já que sou a única filha mulher, nunca quis isso para mim", comentou.

Atualmente, Andreia namora o diretor de novelas e filmes Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha.

adblock ativo