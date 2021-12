André Ramon adota visual a la Neymar para o verão

Já visando o verão, André Ramon, vocalista grupo LevaNóiz, resolveu mudar o visual. Agora, o moço está com um corte a la Neymar. Para exibir o resultado, o cantor posou para uma sessão de fotos nesta quarta-feira (19). As imagens serão usadas para a campanha do novo CD da banda, que deve ser lançado no próximo mês.

adblock ativo