André Marques posta foto do antes e depois da cirurgia

O apresentador André Marques postou neste domingo, 9, uma foto em que aparece gordinho e a outra, atual, em que exibe uma silhueta mais magra após fazer uma cirurgia de redução de estômago. Ele aproveitou para motivar os gordos a perderem peso.

"Adorei participar do fantástico hoje!! valeu Tadeu pelo carinho e bom papo!! Deixo a mensagem de força para todos que, como eu, são portadores de obesidade!!! Procure ajuda e cuide de você! Fundo do poço tem mola!!! Nunca é tarde para começar nem para recomeçar! E agradeço, do fundo do meu coração, o carinho das pessoas que torceram por mim e me apoiaram! É bom se sentir querido e protegido! Aos que implicam... Apenas fica a tristeza e esperança que sejam melhores humanos! Agradecimento especial aos amigos e familiares que me apoiaram!! #sejafeliz #bariatrica #saúde #andremarques #vidanova#fantastico #saúde #vidanova #antesedepois.", escreveu.

