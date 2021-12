André Marques não quer revelar o quanto já emagreceu

A cirurgia bariátrica de André Marques parece ter sido bem sucedida e o apresentador já mostra sinais de perda considerável de peso. No entanto, ele ainda não pretende divulgar como está indo com a dieta rigorosa, se limitando a confirmar que está emagrecendo e que está tudo bem.

Em entrevista ao jornal Extra, ele comentou: "Não quero ficar falando quanto perdi, acho meio chato. Mas continuo emagrecendo, sim. Está tudo indo muito bem".

Questionado se estaria pensando em fazer outro procedimento, desta vez para tirar o excesso de pele que fica após o emagrecimento, André, que, ao que tudo indica, já teria perdido ao menos 10kg, prefere não fazer planos e esperar mais um pouco.

"Vamos ver depois que eu parar de emagrecer. Está muito cedo para falar sobre isso", destacou.

Em setembro do ano passado, André se afastou do programa Vídeo Show em Setembro para cuidar da saúde.

De acordo com o colunista Leo Dias, quem passou pela mesma cirurgia, em 2009, foi o apresentador Fausto Silva. O procedimento é indicado principalmente para pacientes com o índice de massa corporal superior a 40. No caso de André, ele estava com 45 Kg a mais que o indicado para sua altura.

