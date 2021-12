André Marques exibe barriga de tanquinho

Depois de fazer cirurgia bariátrica e perder mais de 50 quilos, André Marques virou adepto do esporte e já exibe uma barriga tanquinho.

Em uma foto postada por ele e Angela Sousa (Ex-bailarina do Faustão) no Instagram, na manhã de domingo, 18, o ator e apresentador aparece usando uma blusa branca justa que revela, discretamente, sua boa forma durante um treino de stand up paddle na praia.

"Hoje a remada foi às 7 da manhã", escreveu ele, na legenda da foto.

adblock ativo