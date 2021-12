André Marques é o novo affair de Anitta, diz colunista

Anitta tem um novo affair: André Marques. Os dois teriam sido flagrados aos beijos, no Projac (complexo de estúdios da Globo), no Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 1º, segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7.

A cantora esteve por lá marcando presença no programa "Mais Você", de Ana Maria Braga. E, ao que parece, o apresentador foi apenas acompanhar a moça.

Ainda segundo a colunista, o casal não se importou em trocar carinhos na frente das pessoas que passava pelo local.

