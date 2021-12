André Marques acerta a quina na Mega da Virada

André Marques foi um dos apostadores premiados com a quina na Mega Sena da Virada. A revelação foi feita pela apresentadora Cissa Guimarães durante o programa "Mais Você" (Globo), na manhã desta segunda-feira, 5.

"Língua é bom com batata! Eu acertei a quina e quase que vocês me veem por holograma hoje", brincou o apresentador, que completou para a amiga: "Pare de contar o que eu falo nos bastidores, hein!". A quina premiou 2.581 apostas com R$ 19.764,32.

André e Cissa estarão juntos no comando do "Mais Você" durante o mês janeiro, enquanto Ana Maria Braga e o Louro José estão de férias.

adblock ativo