Anderson Silva para Felipão: "Professor, não se culpe"

O lutador de MMA Anderson Silva sabe bem o que é viver a pressão quando se é a única esperança de comemoração dos torcedores. Por conta disso, o atleta brasileiro resolveu deixar uma mensagem de apoio para a equipe da Seleção Brasileira, que sofreu uma inacreditável derrota da Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo, nesta terça-feira, 8, com um placar de 7 a 1.

"Bom dia tropa de elite do futebol brasileiro, bom dia comandante Felipão, você conduziu sua tropa com honra. Professor, não se culpe, todos nós erramos e você é um ser humano que também tem o direito de errar", escreveu o jogador.

E fez sua análise: "Na minha opinião você fez o que tinha que ser feito e todos nós brasileiros temos que aprender a perder e saber que não somos os únicos que sabemos jogar um bom futebol, que uma mudança de atitude é a atitude mais correta para se alcançar qualquer êxito nunca obtido antes, mesmo porque se não a fizer, estará fadado á derrota eminente. Força e honra seleção brasileira".

Anderson Silva se recupera de uma lesão que sofreu durante a derrota para uma revanche com o americano Chris Weidman, em Las Vegas, na edição 168 do Ultimate Fighting Champioship, no ano passado. Na época, o lutador foi alvo de críticas, principalmente, por sua autoconfiança.

