Anamara revela que gosta de apanhar na hora H

O Big Brother Brasil 13 começou com os ex-BBBs que voltaram para a casa bem desinibidos. Após Fani trocar de roupa na beira da piscina na noite desta quarta-feira, 9, a quinta, 10, foi reservada para Anamara revelar as intimidades para Aslan, André, Aline e Dhomini. A baiana Maroca disse que gosta de apanhar na hora H. "Gosto de apanhar mesmo. É tudo meu!", disse, dando tapas no próprio corpo.

