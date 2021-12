Anamara recebe ex-BBB em festa da 'Sexy'

Capa da revista Sexy do mês de junho, Anamara ganhou festa de lançamento na noite desta quarta-feira, 29, onde recebeu muitos amigos, entre eles alguns ex-BBBs como ela.

Yuri, que participou do BBB13 com Anamara, conferiu o lançamento e levou alguns amigos com ele. Ariadna, que participou do BBB11, também marcou presença.

Anamara também foi surpreendida por uma fã, que tem seu nome da baiana tatuado nas costas.



Esta é a segunda vez que Anamara faz um ensaio nu para uma revista masculina. A primeira foi em maio de 2010 para a revista Playboy, quando também participou da décima edição do reality show da Globo.



