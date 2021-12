Anamara detona Kamilla no Twitter

A baiana Anamara não se conteve. Poucas horas depois de ser eliminada do Big Brother Brasil 13, a ex-policial detonou a sister Kamilla no Twitter. "Amores, tinha prometido a minha mãe que ficaria quieta em relação aos comentários sórdidos da torcida dos três patetas, mas não consigo, esta é a Anamara, então vamos lá. No primeiro dia de Kamila Komilona Kagona e Plastificada no BBB eu falei que ela tinha feito plástica no nariz. Fato este que ela negou, como tudo que faz e sempre nega (não comeu a comida da casa, não foi ela que cagou na calcinha e não fez plásticas). Irritante, mentirosa, e glória a Deus por estar livre dela, só quero me livrar agora da torcida tão maluca quanto", postou.

adblock ativo