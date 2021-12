Anamara compartilha imagem ousada do seu novo ensaio nu

Os marmanjos que estavam ansiosos para admirar mais um ensaio nu da ex-BBB Anamara já podem matar a curiosidade nesta sexta-feira, 17. Isso porque a baiana resolveu postar uma imagem do making of da sessão realizada pela revista Sexy, que trará a ex-policial na capa da publicação destinada ao público masculino.

Na imagem compartilhada no Instagram, a morena exibe parte dos seios e um visual bem ousado. Em 2010, quando posou pela primeira vez, a baiana apostou em um estilo mais agressivo, com direito a algemas e tudo. Na época também, Anamara cultiva suas madeixas negras. Hoje, ela abusa do loiro.

