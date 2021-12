Anamara beija muito em camarote de festa em Salvador

Depois de ser apontada como nova namorada do sertanejo Zezé di Camargo, a ex-BBB Anamara mostrou na noite desta terça-feira, 20, que o coração dela bate é por outra pessoa. Ela esteve na estreia dos ensaios de Amanda Santiago, no Zen Dining Music, no bairro do Rio Vermelho, e foi vista aos beijos com um rapaz no camarote do show. O sortudo parece ter conquistado o coração da baiana.

<GALERIA ID=17845/>

Além dos beijos de Anamara no namorado, a atriz Débora Nascimento também chamou a atenção na festa. Sem o namorado, o ator José Loreto, ela mostrou simpatia e, claro, encantou todos os presentes. E a top model Alessandra Ambrósio, uma das estrelas da Victória's Secrets também deu o ar da graça na festa.

