Anamara banca fashionista e posta foto com maiô de oncinha

A ex-BBB Anamara bancou a fashionista na manhã desta quinta-feira, 13, no Instagram. Ao postar uma foto em que aparece linda, com um maiô de oncinha que deixa o corpão à mostra, ela falou sobre a moda no verão 2013. "As estampas animal print estão com tudo e no verão 2013 vem com mais força ainda. Peças diferenciadas estão sendo usadas desde a moda outono-inverno, e os biquínis com estampa de onça prometem fazer um grande sucesso nas piscinas e praias de todo o país", aposta.

