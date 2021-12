Análise: Show de artes de Daniela fica aquém do esperado

O Trapiche Barnabé, no Comércio, ficou pequeno para a expectativa dos fãs que foram assistir a apresentação do projeto itinerante #GeRaÇÃocAnIBÁlia, neste domingo, 2. Com uma diversidade de atrações, o show de artes idealizado por Daniela Mercury, que lembra um pouco o Sarau du Brown, agradou os fãs mais afoitos, que dançaram e curtiram o espetáculo sem parar.

Os menos agitados, no entanto, ficaram um pouco decepcionados. Isso porque a grande aposta do espetáculo, o show de artes, ficou prejudicado pela falta de espaço físico, pela superlotação e, aparentemente, ausência de sincronismo e organização das apresentações.

Tanto que o público era surpreendido a todo momento por intervenções abruptas, como a do grupo Soul Transformistas. Os atores transformistas pareciam sem direção, o que atrapalhou a execução plena da performance.

Outro ponto que chamou a atenção foi a performance na entrada do espetáculo, que foi constrangedor para os mais tímidos e reservados. Isso porque os artistas provocaram uma interação forçada com o público, passando a mão pelo corpo das pessoas que adentram o espaço.

A superlotação também prejudicou. Isso porque o público ficou aglomerado muito próximo aos mini-palcos usados na pista a ponto de dar medo quando alguns artistas circenses cuspiam fogo, uma vez que resquícios do combustível usado por eles gotejavam na plateia. Uma tocha utilizada durante a apresentação, inclusive, chegou a cair no meio do público. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Mas tudo isso antes da entrada de Daniela no palco, acompanhada dos músicos do grupo Cabeça de Nós Todos, que foi o ponto alto do show. A interação entre eles animou bastante o público, principalmente no meio da apresentação para frente, quando Daniela começou a cantar um repertório mais conhecido do público. Antes, a cantora investiu em canções de Chico Buarque e algumas menos populares gravadas pela própria artista.

O show foi permeado por intervenções artísticas, que deixou os fãs de Daniela encantados. E isso pôde ser percebido, por exemplo, durante a apresentação dos atores do musical Éramos gays, que deve estrear no próximo ano no Teatro XVIII, em Salvador. Eles deram uma prévia de algumas músicas do espetáculo.

Até a própria Daniela fez algumas intervenções, como na parte que ela convocou o público (poucas pessoas tiveram coragem de participar, pelo menos no meio e no fundo da pista) para um "laboratório teatral", com direito a encarar um estranho e abraçá-lo. E para finalizar, o "beijaço", quando a cantora pediu que as pessoas soltassem beijos ao léu.

Como espectador, o projeto #GeRaÇÃocAnIBÁlia, apresentado aos soteropolitanos, é interessante e tem tudo para pegar, mas precisa ser repensado para que a potencialidade do show de artes seja aproveitada pelo público plenamente.

