Ana Paula Valadão pede boicote a loja de roupa e é criticada

A cantora Ana Paula Valadão fez uma postagem em sua rede social, na manhã desta sexta-feira, 20, propondo um boicote à marca C&A, que segundo ela faz apologia à indefinição de gêneros em suas roupas.

No texto publicado na sua página do Facebook, que tem mais de 3 milhões de curtidas, a cantora fundadora da banda religiosa Diante do Trono, disse estar incomodada e resolveu manifestar sua "santa indignação".

"Fiquei chocada com a ousadia da nova propaganda da loja C&A. Chama-se misture, use e divirta-se. São casais de namorados saindo e quando eles se beijam a roupa do homem passa pra mulher e a da mulher pro homem", escreveu Ana.

Logo após a postagem, a página de Ana Paula foi alvo de diversos comentários contra a posição dela. Muito pessoas a chamaram de homofóbica.

"Esse é seu Deus?! Que incentiva mais ainda a violência contra homossexuais?! Que incentiva famílias expulsarem filhos de casa? De pessoas serem agredidas nas ruas por serem quem são?! Desculpe, mas esse Deus que você cita não é o mesmo que o meu! O meu Deus é feito de AMOR E COMPAIXÃO para o próximo!!!", escreveu Thiago Martins Wollf, líder de um canal no Youtube que trata de assuntos para o público gay.

"Miga, essas calças que você usa só se tornaram "roupa de mulher" nos anos 60... roupa é pano cortado, não diz respeito a caráter, gênero ou sexualidade! Desconstroi isso aê! Beijos!", comentou Lorelay Fox, que participou da última temporada do programa "Amor e Sexo".

Nos comentários, aparentemente, não houve nenhuma manifestação de fãs ou até mesmo da bancada evangélica.

Recentemente, a marca C&A lançou um clipe divulgando a nova coleção do Dia dos Namorados. No vídeo, os casais estão vestidos e ao se beijarem trocam de roupa, sem definição de roupa masculina ou feminina. A campanha leva o título "Dia dos Misturados"

Em nota enviada ao site Ego, a C&A se manifestou sobre o caso, em resposta à cantora: "A nova campanha da C&A, 'Dia dos Misturados', tem como tema principal a celebração do amor e dá continuidade à nova visão da C&A sobre a Moda, lançada em março com a campanha "Misture, ouse e divirta-se. Livre de todo e qualquer tipo de preconceito e estereótipo, o novo filme, que celebra o Dia dos Namorados, faz um novo convite à mistura de atitudes, cores e estampas como forma de expressão. A C&A reforça que o respeito à diversidade, inclusive de opiniões, sempre foi um dos princípios da marca."

Confira o clipe:

Da Redação Ana Paula Valadão pede boicote a loja de roupa e é criticada

