Ana Paula Padrão anuncia fim do casamento em rede social

A jornalista Ana Paula Padrão anunciou, neste segunda-feira, 5, o fim do casamento de 12 anos com o economista Walter Mundel no perfil oficial dela no Facebook.

"Após os últimos anos de união, decidimos, de comum acordo, pela separação. O amor que nos uniu atéaqui nos guiou para este caminho, que acreditamos ser o melhor diante de momentos de vida muito distintos", escreveu a jornalista. Ainda segundo seu texto, o casal estava estudandno o fim do casamento há três meses.

