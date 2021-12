Ana Paula Arósio vai atuar em filme no Uruguai

Ana Paula Arósio voltará a atuar. Segundo a colunista do R7 Fabíola Reipert, a atriz embarcará para o Uruguai em setembro, onde passará dois meses, para gravar um filme, no qual interpretará a mulher de um banqueiro. Não há mais detalhes sobre a película.

Ainda de acordo com a colunista, a morena fará o filme porque enfrenta problemas financeiros, tendo até colocado à venda o sítio onde morava com o marido Henrique Pinheiro, no interior de São Paulo.

Nesta quarta-feira, 20, Claudete Arósio, mãe da atriz, deu entrevista ao site "Purepeople" e disse que não vê a filha há bastante tempo, e só tem notícias dela pela imprensa e amigos em comum.

Claudete ainda afirmou que Ana Paula está vivendo com o marido na Inglaterra, e não entende o afastamento da filha, a ponto de nem se preocupar com o pai, que tem Mal de Parkinson e está internado em um hospital em São José dos Campos, em São Paulo.

"Ele está muito ruinzinho, está morrendo. A doença atingiu o pulmão e ele já não sai mais da cama. Ana não quer saber nem do pai. Fazer o quê?", lamentou Claudete.

O último trabalho de Ana Paula Arósio na TV foi na série "Na Forma da Lei", da Globo, em 2010. Ela também interpretaria a protagonista Marina, na novela "Insensato Coração", da mesma emissora, mas abandonou a produção ainda nas primeiras gravações e foi substituída às pressas por Paolla Oliveira. Desde então, a atriz vive longe dos holofotes.

