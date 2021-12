Ana Maria Braga pode estar vivendo revival com o ex

Talvez o término do namoro de Ana Maria Braga e Mario Bayout tenha um nome: Marcelo Frissoni. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, a apresentadora da Globo está vivendo um revival com o ex-marido.

As suspeitas de um possível envolvimento entre o ex-casal se dão devido a uma certa aproximação da apresentadora e Frissoni. Segundo a coluna, ele tem sido visto constantemente no Rio de Janeiro.

Além disso, Ana Maria tem compartilhado em sua página no Facebook a divulgação do show de Julio Iglesias. O evento é produzido pela LSC, empresa sob o comando de Frissoni.

"Última turnê do Julio e eu não posso perder. Eu vou e vocês? Não sabe onde e como comprar? Está aqui ó", escreveu a apresentadora, divulgando o seu site para mais informações.

