Ana Maria Braga oferece R$ 1 milhão para se divorciar de ex

Marcelo Frisoni teria recebido cerca de R$ 1 milhão para dar o divórcio a Ana Maria Braga. De acordo com o colunista Leo Dias, a apresentadora teria sido dura e direta na última conversa que teve com seu ex-marido. Ele relata o diálogo: "Quanto você quer para sair da minha vida?", teria dito Ana.

O empresário não teria ficado ofendido com a pergunta, que ganhou a seguinte resposta: "Um milhão de reais. E a separação só pode ser anunciada depois de três meses."

Segundo o colunista, Marcello tinha contratos a fechar e precisava estar casado com Ana Maria até isso acontecer.

Ana Maria Braga, por sua vez, não ficou chorando as mágoas em casa e já engatou um romance com o empresário Mauro Bayout. O ex-marido da apresentadora também fez a fila andar.

Marcello declarou, com exclusividade à BANG ShowBiz, que está apaixonado. "Estou amando e feliz. E a vida pode ser maravilhosa".

O empresário ainda confirmou que, assim que o relacionamento estiver mais consistente, ele revelará o nome de sua nova escolhida. "Assim que minha relação estiver forte para enfrentar as fofocas, te conto", disse.

Segundo a coluna de Fabíola, a nova namorada de Marcello seria também apresentadora e teria cerca de 30 anos. "Ela é uma apresentadora linda e bem-sucedida. Vai abalar muita gente", revelou um conhecido do empresário à colunista.

Enquanto Marcello faz questão de fazer mistério sobre seu novo relacionamento, Ana Maria Braga já espalhou para os quatro cantos o bom partido que roubou seu coração. De acordo com o jornal Extra, ele é superintendente da OpenGeo Brasil, empresa especializada em soluções e tecnologias geoespaciais, mas também já foi diretor do Royal Bank of Canada.

Além disso, Bayout é apaixonado por golfe e, inclusive, já foi campeão em uma das modalidades desse esporte.

Por conta dessa paixão pelo golfe, ele acabou ficando amigo de Ronaldo Fenômeno durante partidas disputadas no Brasil e até no exterior.

O fim do casamento de 7 anos entre Marcello e Ana Maria foi discretamente anunciado depois da apresentadora aparecer sozinha em uma entrevista no Castelo de Caras, em Tarrytown, Nova York.

A dona do programa 'Mais Você' afirmou estar bem, mas preferia não dar detalhes sobre a separação. "Tem coisas, a esta altura da vida, que me dou o direito de não falar. São momentos não só meus. Tenho que respeitar uma série de circunstâncias. Não vai acrescentar nada para ninguém, nem para mim nem para as pessoas envolvidas", explicou.

adblock ativo