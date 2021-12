Ana Maria Braga negocia terreno de R$ 12 mi em Ilha Grande

Ana Maria Braga está apaixonada pela região de Saco do Céu, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. A afeição foi tanta, segundo o colunista Leo Dias, do jornal o Dia, que a apresentadora está negociando a compra de um terreno no valor de R$ 12 milhões.

A área, que tem 650 mil metros quadrados e uma faixa exclusiva de praia de 500 metros, seria para Ana Maria construir sua casa dos sonhos.

Ainda segundo o colunista, os papéis ainda não foram assinados, mas a negociação está bem adiantada.

