Ana Maria Braga é afastada de programa

A apresentadora Ana Maria Braga, que foi atropelada ao vivo na edição de segunda-feira, 22, do Mais Você, foi afastada do programa nesta terça-feira, 23. A atração matinal da Rede Globo foi apresentada por Louro José.

Ana Maria Braga fez uma breve participação no programa, aparecendo em um vídeo. "Oi, gente, tudo bem? Eu vim agora para dizer para vocês que depois do incidente de ontem, achamos melhor que eu ficasse em casa hoje para eu poder estar inteira amanhã. Gostaria de agradecer as palavras de carinho de centenas de pessoas que mandaram mensagens e ligaram. Estou muito bem, quero agradecer a atenção de vocês", disse.

Após o acidente, apresentadora foi ao hospital e levou cinco pontos na parte interna do lábio superior. Nesta quarta-feira, 24, ela volta ao programa.

