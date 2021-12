Ana Maria Braga aparece "barbuda" no "Mais Você"

A apresentadora Ana Maria Braga apareceu utilizando barba postiça em conversa com Fernando Rocha, que comanda ao lado Mariana Ferrão o programa Bem Estar, e surpreendeu os telespectadores do "Mais Você" na manhã desta segunda-feira, 6.

Não era uma barbinha qualquer. A apresentadora caprichou no visual e colocou uma "senhora barba". O motivo foi o tema do programa que viria depois do "Mais Você", que abordaria os cuidados com os pelos que crescem na região inferior do rosto.

Louro José não poderia deixar de fazer um comentário humorado. Ele disse que a apresentadora estava parecendo um lobisomem. Ana Maria entrou na brincadeira do fantoche papagaio e disse "está pinicando".

