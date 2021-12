Ana Hickmann está grávida de 3 meses

A apresentadora Ana Hickmann confirmou, neste domingo, 11, que está grávida. "Papai e mamãe estão muito felizes! Esta é a melhor notícia da minha vida! Obrigada por todo o carinho de todos! Eu e o Alê estamos muito felizes! Não estou me aguentando. Estou emocionada e chorando com todas as mensagens de carinho. Obrigada!", postou a loira no Twitter.

Ela estaria grávida de 3 meses e também revelou o fato ao programa Domingo Espetacular, da Rede Record. Este é o primeiro filho dela com Alexandre Correa, com quem é casada há 15 anos.

adblock ativo