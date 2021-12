Amigos de Justin Bieber querem que ele faça uma rehab

Os amigos de Justin Bieber querem mandá-lo para uma clínica de reabilitação pelo uso constante de drogas. Uma busca policial teria encontrado muitas drogas na casa do cantor.

Segundo o site TMZ, Bieber tem usado regularmente uma droga chamada sizzurp, feita com xarope para tosse (codeína), refrigerante e doces. A droga pode causar convulsões e levar à morte. O cantor também estaria usando um antidepressivo tarja preta chamado Xanax.

Os policiais também encontraram uma quantidade de cachimbos, narguiles e dois potes de biscoito cheios de maconha. Um quarto da casa seria usado para que Bieber fizesse uso das drogas. Fontes disseram ao site TMZ que quando a equipe de busca chegou na casa do cantor, alguns amigos dele jogaram coisas ilícitas dentro do vaso sanitário. Cinco frascos vazios de codeína também foram encontrados no local.



A polícia não pode apreender as drogas e medicamentos porque o mandado de busca que eles tinham era apenas para a denúncia de que Bieber jogou ovos na residência de um vizinho.

