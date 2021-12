Amigos de Chris Brown assaltaram a casa do cantor, diz site

Amigos de Chris Brown podem ter sido os mandantes do assalto à casa do cantor, na Califórnia, nos Estados Unidos, na última quarta-feira, 15. Segundo o site TMZ, a polícia e o próprio artista acreditam que quatro pessoas próximas a ele estariam envolvidas no crime.

Os policiais ainda acreditam na participação de um promoter de uma casa noturna que sabia da existência de U$ 50 mil na casa do cantor.

O crime

Armados, os ladrões entraram pela porta da frente, prenderam a tia de Chris no armário e levaram o dinheiro e outros bens do rapper - que não estava em casa na hora da ação.

