Amigo nega que namoro de Neymar e Bruna Marquezine acabou

Mesmo com boatos de crise, Bruna Marquezine e Neymar estão firmes. Victor Oliveira, amigo da atriz, postou uma foto no Instagram com ela e Antonia Moraes e respondeu uma seguidora que disse estar triste pelo fim do casal "Brumar". "Está triste à toa, eles nem terminaram", escreveu Victor.

Os rumores de que Bruna e Neymar não estariam mais juntos começaram quando a atriz voltou sozinha de Ibiza, na Espanha, na última segunda-feira, 28, após passar três dias na companhia do amado. A assessoria de Bruna foi pega de surpresa, pois ela partiria do local direto para os Estados Unidos, no dia 15 deste mês, para gravar um longa-metragem.

No mesmo dia em que a namorada voltou ao Brasil, Neymar foi clicado conversando com uma blogueira durante um show de David Guetta, em Ibiza, mas negou qualquer envolvimento com a moça. "Ela me pediu uma foto e eu expliquei o porquê não podia tirar. Faz parte, né?", afirmou o jogador em resposta a um comentário de um internauta no Instagram.

