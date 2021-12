Amiga diz que Kate Middleton está grávida de novo

Kate Middleton e o príncipe William podem dar um irmãozinho para o pequeno George em breve. Pelo menos foi o que afirmou Jessica Hay, amiga da duquesa de Cambridge, ao jornal australiano "New Day". Ela contou, também, que o casal real oficializará o anúncio da gravidez nos próximos meses.

"Só se fala da notícia de que ela está grávida no círculo de amigos mais íntimo de Kate e Príncipe William. Eu já ouvi isso de vários amigos diferentes e agora eles estão dizendo que farão um anúncio oficial em semanas", disse a amiga, que também anunciou a primeira gestação da Duquesa de Cambridge, em novembro de 2012.

Jessica disse que as suspeitas de gravidez começaram a chamar atenção com o ganho de peso de Kate: "O rosto de Kate está mais redondo como era quando ela estava esperando George. Ela está mudando o cabelo para tentar disfarçar. Ela está com as bochechas rosadas, está deixando alguns fios brancos à mostra e sempre que está em público usa roupas com grandes comprimentos para esconder sua barriga", continuou.

No entanto, Hay acredita que o casal irá segurar a notícia por mais tempo, diferentemente da primeira barriga de Middleton: "Com George, eles foram forçados a dizer ao mundo muito cedo que Kate estava grávida, porque ela foi levada às pressas para o hospital por causa de uma doença com cerca de seis ou sete semanas de gravidez", finalizou.

