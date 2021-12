Amiga de Scheila desmente Tony Salles

Uma amiga da apresentadora Scheila Carvalho, que preferiu não ter o nome revelado, relatou que a história da separação do casal, divulgada pelo cantor Tony Salles em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, é mentira.

Ela contou à colunista Fabíola Reipert, do R7, que o casal realmente teve algumas crises no casamento. Isso porque o cantor já aprontou algumas vezes com a apresentadora, mas Scheila sempre perdoou o marido, com o intuito de manter o relacionamento e a família.

No programa dominical, Tony chorou e disse que vai pedir perdão à mulher pela traição com Kamyla Simioni. Segundo o cantor, o que ocorreu foi apenas um "pequeno deslize" e que isso só aconteceu porque ele estava se separando da mulher no Carnaval deste ano.

Quando a foto do encontro de Tony e Kamyla vazou na internet, ela chegou a dizer que o registro tinha sido feito há dois meses.

