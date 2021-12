Amiga de Neymar acusa mineiras de armarem para ganharem fama

Após os rumores de que teria levado Laryssa Oliveira e Anny Alves para sua casa, em Barcelona, o atacante Neymar ganhou uma nova defensora: Tatiana de Carvalho, sua amiga, teria usado o Instagram para esclarecer a confusão, dando a entender que quem seria amigo das meninas - e, portanto, as teria levado para a casa do craque - seria o amigo de Neymar, Gil Cebola. As informações são da coluna Retratos da Vida.

Em uma foto em que as duas aparecem ao lado de Gil, e Tatiana, ao lado do jogador, ela desabafou: "Há coisas que acontecem com a gente que demoramos a acreditar. Estou muito chateada e resolvi dividir. Estou no meio do furacão. Estou assustada por estar vendo de perto a maldade do ser humano. Eu e duas amigas estamos a trabalho em Barcelona e fomos visitar o Neymar, um amigo que há tempos não via".

"Lá chegando, encontrei o Ney, o Gil Cebola e duas amigas deles. Pois então... Estas duas meninas que nunca vi na vida, sem que ninguém percebesse, tiraram fotos da casa, da gente e do Neymar, sei lá com qual intenção. Claro que boas não eram. E causaram uma enorme confusão. Até que ponto esse povo é capaz de chegar para conseguir seus quinze minutinhos de fama?", acusou a modelo.

Ela ainda fez questão de defender o amigo, salientando que ele teria apenas recebido as moças por educação. "E pior, usar o Neymar, a fama do Neymar, que abriu a porta da sua casa para elas. Trabalho no meio artístico há muito tempo, mas nunca vi uma história tão premeditada como essa, com tanta mentira, maldade...".

Por fim, ela aproveitou para deixar um recado para o jogador, dando a entender que o responsável pela presença de Laryssa e Anny na casa de Barcelona seria o amigo de Neymar, Gil Cebola: "Amigo, espero que você não mude o seu jeito por conta desse episódio. E Gil, que você escolha melhor as suas amizades. A única coisa boa é que você vai eliminar essas duas mau caráter da sua vida".

Ainda segundo a coluna Retratos da Vida, Neymar e Gil estariam sem se falar após o episódio.

Quem também garantiu que não houve nada além de uma visita foi Laryssa. Ainda de acordo com a coluna, ela disse que conhecia Neymar da época que morou em Santos e negou que tenha se envolvido com o jogador.

Ela disse: "Não fiquei com o Neymar, e ele sabe disso. Éramos amigos de anos e isso não é segredo para ninguém. Mas sei que essa minha ida para Barcelona foi o motivo da crise do namoro dele. Acredito que fui a pivô por causa de toda essa repercussão".

