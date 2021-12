Amiga de Grazi confirma romance entre Isis e Cauã

Uma amiga da atriz Grazi Massafera confirmou o affair de Cauã Reymond e Isis Valverde para a revista Contigo!. A amiga, que não quis se identificar, revelou que Grazi vinha tentando fazer de tudo para preservar seu casamento, mas que ficou bastante irritada com os rumores. Ela ainda revela que Cauã vinha dificultando a separação.

A atriz decidiu se refugiar no colo da família, no Paraná, para onde viajou com a filha. Na viagem, durante uma visita a uma amiga de infância, Grazi afirmou que a história (de Cauã) com Isis Valverde era verdadeira e confirmou a separação.

Já Cauã postou recentemente um vídeo no seu perfil no Facebook com a música Não mexe comigo(Carta de Amor), de Maria Bethânia. Uma fã comentou a postagem: "para quem não entendeu o vídeo é uma mensagem clara, que ninguém tem nada com a vida dele, apesar dele ser uma pessoa pública".

O ator, que foi visto em público pela primeira vez depois do ocorrido em um evento promovido por uma das marcas de que é garoto-propaganda, comentou a repercussão das notícias e disse que é um tema complicado porque envolve terceiros (se tratando de Isis) e uma criança.

Cauã ainda falou sobre a complicação de um famoso manter sua vida privada, porque hoje as definições entre o privado e o público se confundem. Ele falou também que se reservava o direito de não comentar nada sobre o assunto.

