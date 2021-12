Americanos fazem petição para deportar Justin Bieber

Os cidadãos norte-americanos não estão gostando da bagunça que Justin Bieber vem fazendo nos Estados Unidos. A situação do cantor piorou depois do que ele aprontou em Miami, nesta quinta-feira, 23, ao ser detido por estar participando de um racha de carros.

Agora, eles querem que o rapaz seja deportado para o Canadá, seu país de origem. Os norte-americanos querem encaminhar uma petição ao presidente Barack Obama pedindo para Justin não só ser deportado, mas também ter o visto americano anulado.

O abaixo-assinado online foi criado na quinta e já tem quase sete mil assinaturas. A meta é atingir 100 mil em um mês, até o dia 22 de fevereiro.

Bieber foi detido por disputar racha e dirigir sob efeito de bebida alcoólica. O astro pagou uma multa de U$S 2.500 e foi liberado em seguida.



Veja o que foi escrito na petição:

"Nós, o povo dos Estados Unidos, sentimos que estamos sendo erroneamente representados no mundo da cultura pop. Nós gostaríamos de ver o perigoso, imprudente, destrutivo e viciado em drogas Justin Bieber ser deportado e ter seu visto revogado. Ele não apenas é uma ameaça à segurança do nosso povo como também é uma influência terrível para a juventude da nossa nação. Nós gostaríamos de remover Justin Bieber da nossa sociedade".



Assita ao vídeo da prisão:

