Americana processa Beyoncé e alega ser mãe de Blue Ivy

A cantora Beyoncé é o alvo da vez da americana Tina Seals, que entrou com uma ação de maternidade contra Beyoncé e Jay-Z, alegando que ela pode ser a mãe biológica da filha do casal, Blue Ivy. Nos documentos judiciais, Tina pede a comprovação do fato através da realização do exame de DNA.

De acordo com o tabloide 'Starcasm', a história ganhou repercusão por causa de boatos de que o casal de astros esteve em crise e que Beyoncé teria usado uma barriga de aluguel. Além de apresentação de uma ação de maternidade para Blue Ivy, Tina Seals anteriormente ingressou com ações semelhantes contra Kim Kardashian e Kanye West no que diz respeito ao Noroeste, Mariah Carey, Janet Jackson em relação aos filhos de Michael Jackson, Prince, Paris e Blanket, e até mesmo contra o duque e a duquesa de Cambridge.

