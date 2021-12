Amante de Tony Salles diz que está recebendo ameaças

A confissão de Tony Salles de que traiu mesmo a mulher, Scheila Carvalho, e o fato de ter chamado Kamyla Simioni de "oportunista" deixaram a amante revoltada. Logo após a publicação do desabafo do pagodeiro, Kamyla resolveu responder ao cantor por meio de sua página no Facebook e ainda fez uma ameaça.

"Oportunista? Caso isolado? Ah, para né, Tony Salles. Será que eu conto o que você estava fazendo na semana em que a Scheila perdeu o Bryan? Se prepara porque agora vai ficar feio...", disse. Para quem não se recorda, a ex-dançarina do É O Tchan perdeu um filho em 2008, que havia nascido aos sete meses, mas morreu de insuficiência renal após passar por duas cirurgias.

Kamyla revelou que conheceu o cantor em Belo Horizonte há seis anos. Ela disse que eles já se encontraram várias vezes e que a foto em que dois aparecem no maior amasso é de dois meses atrás. "Uma coisa é certa. Ele deve estar mesmo arrasado porque vai perder a barbada da vida que a Scheila dá para ele. E ouve o que eu estou te dizendo. A mulher dele ainda vai acabar ganhando o programa por minha causa. Ela lá e o marido aqui pulando a cerca, né?", disse a morena.

Com tantas revelações sobre a vida pessoal do cantor vindo à tona nesta semana, a jovem afirmou ao site EGO que está recebendo ameaças. "Ele está no veneno comigo. Já fez até ameaça. Ligou para um amigo que temos em comum e disse que estava em turnê nos Estados Unidos, mas já tinha cancelado os shows que ia fazer para vir a Belo Horizonte. Falou que estava até com medo do que podia fazer comigo. Estarei aguardando", declarou.

