'Amanda' é a nova música de trabalho de Jau

O cantor Jau lançou sua mais nova música de trabalho. Com o nome de "Amanda", a canção conta com a participação especial da banda Olodum e fala de amor. O romantismo pode ser conferido no refrão: "E eu me sinto no céu, flutuando no ar, perto das estrelas, no mundo da lua, eu mergulho na onda, em plena maré cheia, eu balanço quando vejo você, tudo clareia".

adblock ativo