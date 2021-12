Alvorada Bem Black reúne o melhor da música afro no Pelô

O Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, será o cenário para um evento que reunirá o melhor da música afro baiana. Trata-se da festa Alvorada Bem Black, que acontecerá nesta sexta-feira, 23, a partir das 19 horas. Para animar o público, as bandas Ilê Aiyê, Olodum, Os Negões, Bankoma, Cortejo Afro, Barabadá cantando Muzenza, dentre outras. Para ter acesso ao show, é preciso levar um pacote de, no mínimo, 200 gramas de leite em pó. Os produtos arrecadados serão doados a uma instituição carente.

