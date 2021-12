Há algum tempo, Gretchen não é só mais a "rainha do rebolado". Virou também rainha dos memes e dos gifs nas redes sociais. Em seu recém-lançado canal no Youtube, entretanto, a cantora desabafou sobre algumas brincadeiras maldosas que fazem sobre ela. "Vocês imaginem o quanto eu sofri, o quanto eu fiquei triste, o quanto eu ficava magoada cada vez que as pessoas me ofendiam nas redes sociais, me magoavam", falou Gretchen na quinta-feira, 3, se referindo a apelidos como "Dino" ou "Coringa".

Gretchen gravou o vídeo falando sobre o tema após pedidos dos assinantes do canal. "Pediram para eu falar sobre bullying. Vocês querem uma pessoa que sofreu bullying a vida inteira? Vocês querem conhecer? Está aqui", falou. A cantora chegou a dizer que ela é a pessoa mais sofreu bullying no Brasil inteiro.

De acordo com Gretchen, as brincadeiras na internet - não todas - sempre a incomodaram bastante. A rainha do rebolado, entretanto, afirmou que deixou de dar ouvidos aos críticos. "Quem infelizmente sofre de bullying não tem que se incomodar. 'Ah, sua gorda, a sua boca de dinossauro, sua boca de Coringa', que era isso que todo mundo fala de mim. Que eu sou a mamãe Dino. Pensa que eu ligo, gente?! A vida e o bullying que as próprias pessoas fizeram comigo me ensinaram a ter forças para superar tudo isso e, hoje, não me incomodam mais".

No vídeo, que já é o 65º que Gretchen posta em menos de 20 dias no canal "Gretchen & Você", a cantora fala ainda sobre ronco e pratica seu francês. No Youtube, a rainha do rebolado vem postando tudo sobre seu dia a dia na França, onde mora com seu marido.

Estadão Conteúdo Alvo de memes nas redes sociais, Gretchen desabafa: 'sofro bullying'

adblock ativo